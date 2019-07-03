Названы российские города с самым быстрым ростом зарплат

Барнаул стал городом с самыми высокими темпами роста зарплат в России. По итогам второго квартала 2019 года заработная плата там в среднем выросла на 11,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис объявлений «Авито».

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На втором месте по темпам роста зарплат оказалась Москва — 10,9 процента, на третьем — Тюмень с 10,2 процента. Чуть меньшие темпы роста наблюдались в Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (девять процентов). В общей сложности исследователи изучили данные из 23 городов России. Средняя зарплата в них по итогам второго квартала выросла на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале оказались в Москве (57,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (47,4 тысячи) и Екатеринбурге (39,3 тысячи). В Новосибирске средний уровень зарплаты составил 37,4 тысячи рублей. В Краснодаре он совпал со средним показателем по исследованным городам — 37 тысяч рублей. Самые низкие заработные платы отмечены в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи), а также Ижевске (30,4 тысячи рублей).

Ранее эксперты назвали самые привлекательные регионы России для переезда — ими стали Санкт-Петербург и Москва. Также россияне выразили готовность сменить место жительства ради работы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Крыму. Самыми непривлекательными городами для переезда назвали Благовещенск, Челябинск, Кемерово, Хабаровск и Тобольск. В общей сложности в другие города в целях карьерного роста готовы переехать 35 процентов специалистов.

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