Доходы российских женщин сравнили с зарплатами их мужей

Четверть российских женщин зарабатывают больше своих мужей. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта «Леди Mail.ru», пишет ТАСС.

Большинство россиянок (67 процентов) сообщили, что знают об уровне дохода своих мужей. Почти 60 процентов сказали, что их супругам известно о размерах их зарплат.

Менее половины участниц опроса положительно относятся к идее совместного семейного бюджета. Результаты опроса свидетельствуют о том, что его ведут 49 процентов пар. Порядка 25 процентов предпочитают делить финансовую нагрузку, а 10 процентов высказались за раздельные траты.

Женщины чаще всего самостоятельно принимают решение о том, что нужно купить в продуктовом магазине, — таких среди опрошенных 56 процентов. Однако при покупке мебели, техники и выборе мест для отдыха больше активности проявляют мужчины. В 70 процентах случаев пара делает выбор общими усилиями.

Ключевой целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Планируется увеличивать производительность труда на 5 процентов в год к 2024-му. По состоянию на 2018 году производительность росла на 1,4 процента.

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