В России оценили эффект от роботов для промышленности

Роботизация и цифровизация промышленности пока недостаточно развиты в России, однако для увеличения производительности труда этот процесс нужно ускорить. Такое заявление сделали представители немецких компаний, работающих в России, на выставке «Иннопром». Увеличение производительности труда является одной из главных задач нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Коммерческий директор KUKA Russia (немецкий производитель промышленных роботов) Петр Смоленцев рассказал, что с помощью внедрения роботов производительность труда повышается на не менее чем 40 процентов, даже если машина работает с той же скоростью, что и человек, и делает то же самое. По его словам, это происходит за счет того, что исчезают естественные остановки и усталость человека.

Смоленцев отметил, что в России огромное количество профессий, в которых работу выполняют люди, в то время как в Европе уже 10-20 лет эти функции возложены на роботов. С учетом объема российской экономики для активного развития нужно внедрять 2-3 тысячи роботов в год, считает он. Пока же в год их внедряется только около 800 единиц.

Эксперт привел пример успешного использования роботизированных комплексов. По его словам, за счет внедрения сварочных роботов российский производитель велосипедов «Форвард» увеличил свою производительность в восемь раз в 2015 году. Теперь он стал лидером российского рынка по производству собственных рам для велосипедов.

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