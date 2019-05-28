Беглов потребовал создать популярную версию бюджета Петербурга

Не позднее третьего квартала 2019 года должна быть создана популярная версия действующего бюджета Санкт-Петербурга. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов, передает Regnum.

Сообщается, что аналогичная задача поставлена в отношении районных бюджетов и генплана Петербурга. По словам Беглова, бюджет должен быть понятен горожанам. «Надо его популяризировать, чтобы наши жители знали, на что мы тратим деньги. Это очень важно», — сказал он.

Упор в бюджетной политике команды Беглова будет сделан на социальные направления. В частности, отмечается, что до конца 2019 года все детские поликлиники города получат до миллиона рублей на закупку необходимого медицинского оборудования. В общей сложности на детские медицинские учреждения и кабинеты врачей общей практики, которые сейчас выкупает город, будет выделено на оборудование 240 миллионов рублей.

Обсуждая проблемы ЖКХ в городе, руководитель Петербурга заявил необходимости ремонтировать не менее 300 километров теплосетей в год. Беглов отметил, что нужно выходить из положения, когда количество нуждающихся в ремонте сетей только увеличивается, а не уменьшается.

Ранее председатель комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что госдолг Петербурга уменьшился на 4,7 миллиарда рублей, и по состоянию на первое января текущего года оценивался в 30,1 миллиарда рублей. Соотношение долга города и его доходов оценивается в 5,4 процента.

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