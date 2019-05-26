Беглов поведал об объединяющей любви к Петербургу

Всех жителей Санкт-Петербурга объединяет любовь к городу, считает врио губернатора Александр Беглов. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Независимо от возраста и социального положения, мы любим наш город. Любовь к Петербургу дает нам силы», — признался политик.

По его словам, сейчас пришло время, когда «и нам нужно отдать городу долг, сделать что-то важное для него». «Теперь я принял важное решение», — продолжил Беглов, напомнив, что 25 мая он объявил о своем участии в выборах главы Петербурга.

«Если вы поддержите меня, я обещаю сделать все, чтобы Петербург стал самым передовым городом не только в России, но и в Европе», — заключил он.

Кандидатуру Беглова ранее поддержал совет Общественной палаты Петербурга.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состояться 8 сентября текущего года в единый день голосования. Глава города будет избран на пятилетний срок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!