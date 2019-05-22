Беглову предложили пойти на выборы губернаторы Петербурга

Совет Общественной палаты (ОП) Санкт-Петербурга решил предложить врио губернатора города Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы региона. Об этом заявил председатель комиссии ОП Александр Ватагин, сообщает «Петербургский дневник».

«Уровень взаимодействия Общественной палаты и правительства Петербурга за последние полгода приобрел совершенно иное качество. И это результат новой политики, реализуемой действующим главой Петербурга», — отметил Ватагин.

По его словам, за последние полгода члены ОП часто встречались с Бегловым. «На каждой из этих встреч он демонстрировал исключительное понимание приоритетов развития города, настойчивость в стремлении решить наиболее острые проблемы», — добавил глава комиссии.

Обращение с предложением выдвинуть кандидатуру на выборы уже направлено Беглову. «Уверены, что в своем решении мы выражаем мнение большинства горожан и призываем петербуржцев поддержать нашу инициативу», — заключили в Совете ОП.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состояться 8 сентября текущего года в единый день голосования. Глава города будет избран на пятилетний срок.

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