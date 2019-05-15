На благоустройство Петербурга добавили 2,5 миллиарда рублей

Расходы на благоустройство Санкт-Петербурга в текущем году увеличены до четырех миллиардов рублей, сообщил врио губернатора города Александр Беглов в ходе выступления в Законодательном собрании с отчетом о деятельности властей региона за 2018 год. Об этом сообщает ТАСС.

Беглов напомнил, что его поправкой на эти цели были добавлены 2,5 миллиарда рублей. По его словам, комфортный город является одним из четырех стратегических направлений в развитии Петербурга.

«В этом году в городе будет благоустроено 66 внутриквартальных пространств, в скверах и парках появятся 48 новых территорий, где можно будет отдохнуть, провести досуг, заняться спортом», — сказал врио губернатора. Также планируется привести в порядок 357 дворов и установить 400 новых детских площадок.

«Приоритетом для нас является сбережение истории, исторического центра Петербурга», — подытожил Беглов.

В апреле сообщалось, что известные жители Петербурга поддержали идею построить парк вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города. Инициативу одобрил и один из самых известных уроженцев Ленинграда, президент России Владимир Путин.

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