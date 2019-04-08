Генеральную уборку в Петербурге завершат к майским праздникам

Месячник по благоустройству в Санкт-Петербурге намерены завершить к майским праздникам. Врио губернатора города Александр Беглов распорядился задействовать весь арсенал уборочной техники и договориться с коммерческими организациями. Об этом он заявил на рабочем совещании в Смольном, сообщается на сайте главы города.

«Люди хотят жить в чистом и комфортном городе — это наша задача, и мы должны с ней справиться», — подчеркнул Беглов.

Он также поручил вице-губернаторам докладывать о выполнении программы «Формирование комфортной городской среды» и в будущем сделать публичные отчеты о ходе работ постоянными.

Врио губернатора пояснил, что благоустройство волнует петербуржцев больше всего — они спрашивают об этом в социальных сетях и во время рабочих объездов районов. «Весь город следит за нами, и нам нужно слаженно вместе работать», — заключил он.

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