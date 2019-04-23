Путин поддержал идею построить в Петербурге парк «чуть получше» «Зарядья»

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания парка вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части Санкт-Петербурга, не исключив при этом, что он будет «чуть получше» московского «Зарядья». Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает ТАСС.

Во время посещения Санкт-Петербурга Путин прибыл на стройплощадку планировавшегося судебного квартала. Здесь врио главы региона Александр Беглов представил ему проект обустройства на этом месте парка вместе с театрально-выставочным комплексом — Арт-парка. «Ну, пускай посоревнуются [с Москвой], это всегда на пользу», — сказал Путин.

Проект предполагает возведение на этом месте многоуровневого комплекса, основную площадь на поверхности которого займет парковая зона. Также здесь разместят театральные, концертные и лекционные залы, мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер. Кроме того, предполагается построить подземный паркинг на 1,5 тысячи мест.

По словам главы региона, судебный квартал теперь планируется возвести в районе Смольной набережной на участке, где ранее предлагалось построить новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда. Беглов отметил, что большинство жителей города выступают за то, чтобы оставить музей на его историческом месте — в Соляном переулке.

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