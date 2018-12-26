Судебный квартал в Петербурге построит предполагаемый хозяин ЧВК Вагнера

Строительством судебного квартала в центре Санкт-Петербурга, куда войдет резиденция Верховного суда России и дворец танцев Бориса Эйфмана, займутся структуры, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Как рассказали собеседники издания, знакомые с разработанным в Управлении делами президента (УДП) проектом, и участники строительного рынка, субподрядчика без конкурса выбрали еще летом. В частности, речь идет о компании Пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». При этом официально субподрядчика, которому доверят строительство, пока не называли.

В то же время, по информации источников, близкие к Пригожину структуры уже проводят коммерческие тендеры и запросы предложений среди крупных строительных компаний, которые предполагается привлечь к строительству отдельных объектов без авансирования. Одной из таких структур является ООО «Лизена», созданная в Петербурге в 2014 году.

Отмечается, что общая стоимость строительства оценивается в 35,7 миллиарда рублей. Ожидалось, что 30 процентов этой суммы подрядчику выплатят до конца 2018 года, однако позже выплату аванса в более чем 9,2 миллиарда рублей перенесли на 2021 год, когда строительство должно быть уже завершено.

Строительство судебного квартала в Петербурге изначально планировали начать еще в 2015 году, однако его пришлось отложить. В 2017 году Управление делами президента обязало участников строительства обеспечить работы грифом «совершенно секретно». В настоящее время данных о начале работ по проекту нет.

Общая площадь судебного квартала на берегу Невы составит 224,6 тысячи квадратных метров. На этой территории планируется разместить два административных здания для Верховного суда и судебного департамента, дворец танцев и четыре жилых дома на 600 квартир.

СМИ неофициально называют Пригожина владельцем частной военной компании Вагнера. Так, в ноябре сообщалось, что бизнесмен предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Предпринимателя заподозрили в том, что с помощью наемников и политических экспертов он проводит обучение по обращению с оружием или организовывает предвыборные кампании. В обмен на услуги его структуры, в частности, якобы получают право на добычу полезных ископаемых. Сам Пригожин это отрицает.

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