Глава Петербурга рассказал о стратегии по привлечению федеральных средств

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что для эффективного пополнения регионального бюджета необходимо участвовать во всех федеральных программах. Об этом он рассказал в эфире телеканала «78».

«Деньги надо искать не у петербуржцев, а для петербуржцев. Это наша принципиальная позиция», — отметил он.

По его словам, в 2019 году из-за изменений федерального законодательства город недополучил 44 миллиарда рублей. При этом руководство региона провело работу по получению компенсации выпадающих доходов бюджета. В частности, из Резервного фонда Правительства России было выделено 10,6 миллиарда рублей.

Эти деньги направят на выкуп 15 помещений для медицинских учреждений, четырех зданий для размещения общеобразовательных школ почти на 3,5 тысячи мест и 24 детсада на столько же детей. Все эти объекты планируется открыть в новых строящихся микрорайонах.

Врио губернатора также отметил, что ряд долгостроев социальной сферы уже удалось ввести в эксплуатацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!