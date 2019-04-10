Власти Петербурга собрались ввести сбор для иностранных туристов

В Санкт-Петербурге планируют ввести посуточный сбор для иностранных туристов. Об этом врио губернатора города Александр Беглов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Беглов отметил, что сбор будет взиматься отелями с иностранцев за каждый день проживания и составит 100 рублей в сутки. По его подсчетам, таким образом получится собрать порядка миллиарда рублей. Эти деньги планируют направить на реставрацию зданий исторического наследия города.

По итогам встречи Беглов рассказал журналистам, что Путин поддержал эту идею. «Есть поручение Минфину и министерству экономики рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс, чтобы с иностранных туристов брать туристический сбор», — добавил он.

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Федеральный закон о курортном сборе был подписан президентом России в 2017 году. В качестве эксперимента сбор могут взимать несколько регионов: Крым, а также Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края.

В начале апреля 2019-го сообщалось, что Минфин планирует ввести в Налоговый кодекс гостиничный налог, который заменит курортный сбор. Его ставку определят органы местного самоуправления, но она не может быть выше 100 рублей с человека в день.

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