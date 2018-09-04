В России появится новый сбор

Сразу два министерства — культуры и финансов — рассматривают возможность введения в России туристического сбора, который будет включаться в стоимость проживания. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей этих двух ведомств.

Размер сбора может быть установлен на уровне одного-двух процентов от стоимости проживания. Все средства будут идти в бюджет регионов. Пилотный проект может быть запущен в Санкт-Петербурге, после чего распространится на всю страну с 2020 года.

С подобными предложениями уже выступал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, введение сбора необходимо для реставрации памятников, ради которых в город приезжают туристы.

Сейчас в трех регионах России — Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях — уже действует курортный сбор. Его величина устанавливается самостоятельно субъектами РФ, но в 2018 году не может превышать 50 рублей в день с человека.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение правительству ввести в Налоговый кодекс квазиналоговые платежи, которые формально не будут являться налогами, но при этом ничем не будут от них отличаться.

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