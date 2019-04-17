Оранжереи Таврического сада в Петербурге реставрируют за 1,7 миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге в рамках форума «Неделя городских изменений» представили концепцию реставрации заброшенных оранжерей Таврического сада, инвестиции в проект составят до 1,7 миллиарда рублей. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает ТАСС.

«Я посмотрел проекты, [представленные на форуме], они очень интересные, очень креативные, это свежий взгляд на развитие городского пространства», — заявил врио главы региона Александр Беглов.

Концепция предполагает, что после реконструкции оранжереи станут современным общественным пространством. Основную его часть займет Большая прогулочная оранжерея, в которой разместят зимний сад, концертный зал, детскую площадку, торговые точки с едой и цветочный магазин. В образовательных оранжереях появятся общественный огород, детский клуб, мастерские, лектории и тематические магазины. Также проект предполагает оранжерею-гастромаркет с фермерским рынком.

Оранжереи являются частью Таврического сада. Таврический дворец был построен по личному указанию императрицы Екатерины II и подарен князю Григорию Потемкину-Таврическому.

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