Определена программа Петеребургского экономического форума

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня 2019 года в Санкт-Петербурге, опубликовали программу мероприятия. Ключевая тема сформулирована как: «Формируя повестку устойчивого развития». Об этом сообщает организатор мероприятия фонд «Росконгресс».

«Вопросы текущего состояния и перспектив устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны, так как в мире происходит много событий, продолжающих оказывать влияние на мировую экономику: трансформация международных экономических объединений, растущее социальное неравенство, нестабильные торговые и политические отношения», — прокомментировал выбор темы советник президента РФ Антон Кобяков.

Структурно программа Форума состоит из четырех тематических блоков. Трек «Мировая экономика в поисках баланса» включает в себя темы, посвященные обсуждению наиболее актуальных трендов мировой экономики, геополитики, вопросам макроэкономического развития, экологической безопасности, международной торговли. В рамках трека «Российская экономика: реализуя цели национального развития» пройдут обсуждения и презентации наиболее перспективных и важных проектов федерального значения. Третий трек — «Технологии, приближающие будущее». Традиционно Петербургский международный экономический форум является площадкой, на которой рассматриваются самые последние достижения в области науки и технологий, то, что уже в ближайшей перспективе будет менять наши представления о жизни и бизнесе, вопросы научной дипломатии и международной кооперации в науке. «Человек — прежде всего» — четвертый трек ПМЭФ-2019, в рамках которого пройдет Трианонский диалог, а также будут рассмотрены вопросы роли образования, культуры и искусства в современной экономике, то, как меняется жизнь человека в цифровую эпоху.

Помимо этого, в рамках ПМЭФ-2019 состоятся бизнес-диалоги участников из России с представителями иностранных делегаций из Австрии, Индии, Италии, Китая, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и стран Африки.

Также на полях форума пройдут региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Российско-китайский энергетический бизнес-форум, Международный молодежный экономический форум, Конференция ШОС, Форум МСП, Конференция БРИКС.