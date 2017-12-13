В бюджет вернутся 330 миллионов за реставрацию Консерватории в Петербурге

В государственный бюджет вернутся 330 миллионов рублей, которые будут возмещены по гарантии по контракту на реставрационные работы Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом в среду, 13 декабря, сообщается на сайте министерства культуры России.

«Суд исследовал доказательства, ознакомился с текстом соглашения и определил утвердить мировое соглашение на изложенных в документе условиях», — огласила судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Слушание по делу о взыскании средств по государственным гарантиям с компании «Балтстрой» состоялось 12 декабря. Точная сумма, которая будет возмещена государству, составляет 330 миллионов 990 тысяч рублей. Отмечается, что банковскую гарантию по контрактам осуществлял «Российский сельскохозяйственный банк».

Контракт с компанией «Балтстрой» был расторгнут в апреле. Директор строительной компании Дмитрий Сергеев и управляющий этой же структуры Александр Коченов были арестованы ранее по «делу реставраторов».

Новым подрядчиком стала фирма «Меандр», которая выполнит проектные и реставрационные работы за 606 миллионов рублей. Объект планируется сдать в 2019 году.