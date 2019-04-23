Именитые жители Петербурга поддержали идею построить новый парк

Известные жители Санкт-Петербурга поддержали идею построить парк вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города. Об этом сообщает Regnum.

По данным агентства, за создание парка выступили директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и актер Константин Хабенский. Деятели культуры считают, что новый парк станет хорошим местом отдыха для жителей города и сможет вернуть Санкт-Петербургу статус культурной столицы России.

Ранее 23 апреля идею строительства парка вместо судебного квартала поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл на стройплощадку, где врио главы региона Александр Беглов представил ему проект парка вместе с театрально-выставочным комплексом — Арт-парка. Путин не исключил, что новая зона отдыха будет «чуть получше» московского «Зарядья».

В соответствии с проектом на набережной будет построен многоуровневый комплекс, основную площадь которого займет парковая зона. Также здесь разместят театральные, концертные и лекционные залы, мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер. Кроме того, предполагается построить подземный паркинг на 1,5 тысячи мест. Строительство судебного квартала перенесут в другое место.

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