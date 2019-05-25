Беглов поборется за пост главы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов примет участие в выборах главы города. Об этом он сообщил на встрече с жителями Курортного района, передает ТАСС.

По словам Беглова, он и его команда провели большую работу, выявили проблемы города и разработали стратегию по улучшению жизни петербуржцев. «Нужно развитие города — чтобы город вернулся в федеральную повестку, чтобы город был в авангарде и был мотором экономики нашей страны. Мы понимаем, как это можно сделать», — заявил политик.

Он также признался, что любит Петербург. «Я воспитан в этом городе, он меня научил многому, и я обязан просто этому городу», — добавил Беглов.

Кандидатуру Беглова ранее поддержал совет Общественной палаты Петербурга.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состояться 8 сентября текущего года в единый день голосования. Глава города будет избран на пятилетний срок.

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