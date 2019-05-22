Беглов пообещал сделать Петербург удобнее

Власти Санкт-Петербурга будут расширять программы доступной комфортной среды для инвалидов, заявил врио главы города Александр Беглов на расширенном заседании Координационного совета по делам инвалидов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Наш город должен быть удобным, безбарьерная среда — показатель того, как Петербург заботится о своих горожанах», — сказал Беглов.

Он поручил комитету имущественных отношений решить вопрос с ремонтом помещений в общественных организациях инвалидов, а комитету по транспорту — заняться низкопольными трамваями и вместе с РЖД обеспечить людям с ограниченными возможностями доступ на станции.

«Все вопросы доступности должны обсуждаться с инвалидами», — заключил врио губернатора.

В мае Беглов сообщил о росте расходов на благоустройство Санкт-Петербурга в текущем году до четырех миллиардов рублей. 2,5 миллиарда из этой суммы были добавлены поправкой главы города.

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