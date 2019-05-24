Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он поблагодарил за сообщения по поводу закрытия на проверку кафе «Добродомик», расположенное на Васильевском острове. «Поручаю главе Василеостровского района Эдуарду Александровичу Ильину сегодня же разобраться в ситуации и помочь “Добродомику” продолжить работу», — написал глава города, добавив, что взял ситуацию под личный контроль.

24 мая «Бумага» со ссылкой на соосновательницу проекта Александру Синяк сообщила, что благотворительное кафе временно закрыли по требованию администрации района для проведения проверки. Отмечалось, что кафе грозит штраф в 700 тысяч рублей за несколько найденных нарушений.

Позднее в администрации Василеостровского района сообщили, что кафе никто не закрывал и не штрафовал, после проверки менеджеров заведения просили устранить нарушения до 27 мая.

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