Наказанный за раздачу еды бизнесмен нашел новый способ помочь бедным

Уральский бизнесмен Иван Зайченко, владеющий магазином «Жизньмарт» в Екатеринбурге, а также ресторанами «Сушкоф» и «Дель Песто», решил бесплатно кормить людей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как пояснил предприниматель, поскольку его идею бесплатно раздавать просроченные продукты из магазина не удалось реализовать, он нашел другой способ «накормить тех, кому это необходимо». Бизнесмен начал готовить бесплатные блюда из остатков продуктов. «У нас остается куча костей и обрезь лосося, добавляем туда немного картошки, лука и моркови, и получается крутая уха, которую мы теперь раздаем бесплатно два раза в неделю», — написал он.

По словам Зайченко, реализация такой инициативы не выльется в большие траты для ресторанов. Он призвал другие заведения присоединиться к его инициативе. «Верю, что этот совсем маленький шаг хоть кому-то да поможет», — добавил он.

В марте стало известно, что Зайченко начал раздавать нуждающимся продукты с истекшим сроком годности из своего магазина. На деятельность бизнесмена обратил внимание Роспотребнадзор, его обязали списать и выкинуть всю просроченную продукцию. Предприниматель после этого призвал коллег выступить с инициативой об изменении «Закона о защите прав потребителей», согласно которому продукты с истекшим сроком годности должны утилизироваться.

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