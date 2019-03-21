Наказанный за помощь бедным бизнесмен ужаснулся российским законам

Екатеринбургский бизнесмен Иван Зайченко, чей магазин «Жизньмарт» оштрафован Роспотребнадзором за раздачу нуждающимся продуктов с истекшим сроком годности, призвал предпринимателей выступить с инициативой об изменении «Закона о защите прав потребителей». Такое заявление бизнесмен сделал в эфире радиостанции «Серебряный Дождь».

Зайченко признал, что формально Роспотребнадзор в ситуации со штрафом исполняет требования закона. Однако, по мнению предпринимателя, гораздо лучше было бы изменить законодательство и позволить раздавать продукты с истекшим сроком годности малоимущим. «Я даже не представляю, на сколько миллиардов рублей по стране выкидывают продуктов, учитывая, сколько мы их выкинули с 60 квадратных метров торговой площади», — отметил Зайченко.

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Накануне стало известно, что Роспотребнадзор обязал «Жизньмарт» списать и выкинуть всю просроченную продукцию, которую торговая точка предлагала забрать бесплатно со специальной полки. По словам Зайченко, торговой точке грозит штраф не менее чем в 100 тысяч рублей. При этом в четверг он в своем Facebook сообщил, что в супермаркете появилась возможность бесплатно набрать воду в собственную тару, и попросил Роспотребнадзор не штрафовать магазин за это.

Техрегламент Таможенного союза предписывает изымать пищевую продукцию с истекшим сроком годности из обращения. Далее такие продукты должны утилизироваться — до этого их следует хранить в условиях, которые исключают несанкционированный доступ к ним. Выбрасывать просроченные товары в мусор запрещается. Нарушение правил утилизации просроченных продуктов может обернуться юридическим лицам штрафом до 700 тысяч рублей или же приостановлением деятельности организации.

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