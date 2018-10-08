Россиянам предсказали продовольственный кризис

Россияне могут столкнуться с дефицитом продуктов в выходные из-за законопроекта депутата Ирины Яровой. Как сообщают «Известия», Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отправила предостережение в нижнюю палату парламента и правительство .

Законопроект предполагает запрет для торговых сетей заключать договоры, в которых есть условие о возврате поставщику товара, не проданного по истечении срока годности.

Как отмечается в отзыве АКОРТ на законопроект, не имея возможности вернуть товар, ретейлеры начнут сокращать заказ. При этом в пятницу продукты заказывают сразу на три дня. Таким образом, при скачке спроса продукты могут распродать, и к воскресенью магазины встретят россиян пустыми полками.

По оценке АКОРТ, продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях.

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