Власти оштрафовали магазин за помощь бедным

Роспотребнадзор обязал супермаркет «Жизньмарт» в Екатеринбурге списать и выкинуть всю просроченную продукцию, которую торговая точка предлагала забрать бесплатно. Об этом рассказал владелец магазина, бизнесмен Иван Зайченко в своем Facebook-аккаунте.

«Закрыть не закрыли, но распорядились всю просроченную и некондиционную продукцию списать и выкинуть. Будет штраф, минимум 100 тысяч [рублей]», — написал Зайченко. Он отметил, что посыл ясен и «России полки с бесплатными списанными продуктами не нужны».

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О появлении полки с бесплатными продуктами Зайченко сообщил 18 марта. В посте он написал, что многим людям приходится копаться в мусорных контейнерах в поисках просроченных продуктов, выброшенных магазинами. Он выразил надежду, что полка с бесплатной едой «хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство и при этом остаться сытым».

Согласно техническому регламенту Таможенного союза, пищевая продукция с истекшим сроком годности подлежит изъятию из обращения. Такие продукты должны утилизироваться, причем для этого они направляются на хранение, условия которого исключают несанкционированный доступ к ним. Регламент запрещает выбрасывать просроченные товары в мусор. Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.

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