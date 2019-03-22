Власти нашли способ оштрафовать помогавшего бедным бизнесмена

Магазин «Жизньмарт» в Екатеринбурге не будет оштрафован за бесплатную раздачу нуждающимся еды с истекшим сроком годности. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ходе проверки не был выявлен факт бесплатной выдачи продуктов питания с истекшим сроком годности. С руководством «Жизньмарта» провели разъяснительную беседу, ведомство пообещало выдать предостережение о недопустимости нарушения закона. Однако сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили другие нарушения, за которые магазину грозит административная ответственность.

Материалы по теме Заморили червячка Миллионы американцев получают еду по карточкам. Трамп сделает еще хуже

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор решил оштрафовать магазин «Жизньмарт» в Екатеринбурге за бесплатную раздачу продуктов, у которых истек срок годности.

По словам владельца торговой точки, бизнесмена Ивана Зайченко, руководство магазина обязали списать и выкинуть всю просроченную продукцию. По его словам, сумма штрафа составит не менее 100 тысяч рублей.

Зайченко признал, что формально Роспотребнадзор в ситуации со штрафом исполнял требования закона. Однако после инцидента предприниматель призвал бизнес-сообщество выступить с инициативой об изменении «Закона о защите прав потребителей». «Я даже не представляю, на сколько миллиардов рублей по стране выкидывают продуктов, учитывая, сколько мы их выкинули с 60 квадратных метров торговой площади», — заявил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!