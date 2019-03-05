Российским магазинам с пенсионерами у мусорных баков пригрозили наказанием

Руководителям торговых сетей в Челябинской области посоветовали усилить контроль за утилизацией продуктов с истекшим сроком годности после того, как в сети появились снимки местных пенсионеров, которые ежедневно приходят к мусорным бакам за просроченным товаром. Об этом во вторник, 5 марта, сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что выбрасывать «просрочку» в мусор запрещено. «Некачественная пищевая продукция или пищевая продукция с истекшим сроком годности до ее утилизации должна направляться на хранение, условия осуществления которого исключают возможность несанкционированного доступа к ней, и подлежит учету», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что нарушение регламента подпадает под статьи 14.43 («Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов») и 10.8 («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства») КоАП РФ.

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В качестве наказания для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

1 марта в одном из сообществ Челябинска во «ВКонтакте» были опубликованы снимки, на которых видно, как пожилые местные жители разбирают содержимое мусорных контейнеров, заполненных продуктами.

До этого, в феврале, сообщалось, что к бакам с отходами около одной из челябинских «Пятерочек» ежедневно приходят старики после того, как сотрудники магазина выносят просроченный товар. Некоторые выбирают отдельные продукты, в то время как другие набирают целые коробки, которых «на неделю хватит».

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