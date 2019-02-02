В «Пятерочке» проигнорировали сообщения о пенсионерах у мусорных баков магазина

Представители торговой сети «Пятерочка» заявили, что утилизируют продукцию с истекшим сроком годности в соответствии с законодательством, после того, как СМИ сообщили о челябинских пенсионерах, выстроившихся в очередь около мусорных баков за выброшенной «просрочкой». Об этом в субботу, 2 февраля, радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе компании X5 Retail Group, владеющей брендом.

В организации подчеркнули, что у них действует система скидок для пенсионеров во всех регионах, которая, в частности, за минувший год помогла им сэкономить более 10 миллиардов рублей. Кроме того, представители компании заметили, что также по сниженной цене продаются товары, срок годности которых близится к концу.

Предложение об организации более «удобного» доступа к просроченной продукции и создании для нее специальных контейнеров собеседники радиостанции комментировать не стали. Также не приводится комментарий относительно появившейся ранее информации в СМИ.

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1 февраля издание UralPress сообщило, что к мусорным бакам одной из челябинских «Пятерочек» ежедневно приходят местные пенсионеры после того, как сотрудники магазина выносят просроченный товар. Некоторые выбирают отдельные продукты, в то время как другие набирают целые коробки, которых «на неделю хватит».

«Вот так почти каждый день ходим сюда за продуктами. Как жить на то, что мы получаем? А тут продукты, которые еще очень пригодные в пищу. Эх, нам бы на тот полигон, на котором уничтожают санкционные продукты, мы бы там развернулись», — рассказала изданию местная жительница, бывшая учительница одной из челябинских школ.

В ноябре прошлого года сообщалось, что жители Брянска устроили давку из-за дешевых продуктов. На опубликованных в сети снимках видно, как люди столпились у входа в магазин. Местные СМИ утверждали, что жители узнали о продаже «Докторской» колбасы за 80 рублей, и решили «взять прилавки штурмом».

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