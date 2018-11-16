В российском городе устроили давку из-за дешевой колбасы

Жители Брянска устроили давку из-за дешевых продуктов на открытии магазина, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Инцидент произошел 16 ноября в Володарском районе города, в новом продуктовом магазине «Европа». На опубликованных в сети снимках видно, как люди столпились у входа в магазин. Газета утверждает, что местные жители узнали о продаже «Докторской» колбасы за 80 рублей и решили «взять прилавки штурмом».

Кроме того, магазин объявил о снижении цен на яйца и молоко — до 40 и 33 рублей соответственно, рассказали участники посвященного городу сообщества во «ВКонтакте».

Пользователи сети отметили, что в очереди стояли в основном пенсионеры: «Народ ностальгирует по ушедшей советской эпохе».

В марте жители Краснодара устроили давку в магазине «Магнит» и попали на видео. На записи видно, как покупатели ворвались в помещение супермаркета и набросились на товары, отталкивая друг друга и ругаясь.

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