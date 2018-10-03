На Украине цыганки устроили массовую драку из-за орехов и попали на видео

Видео: "Кременчуг Today" / YouTube

Житель Украины Александр Ткаченко опубликовал на своей странице в Facebook видео с массовой дракой цыганок, которая произошла в Кременчуге. Как сообщает Ткаченко, пять женщин не смогли поделить орехи.

Драка произошла возле ларьков с продуктами. Женщины таскали друг друга за волосы и выкрикивали оскорбления, одна из них в сражении потеряла туфлю. Прохожие не решились разнимать дерущихся и призывали не мешать снимать происходящее на видео.

В конце сентября в Башкортостане вспыхнул конфликт между местными жителями и выходцами из Чечни. Причиной стало неуважительное отношение приезжих к продавщице шаурмы. В результате башкиры сожгли бытовки и машину чеченцев, одного из местных жителей госпитализировали с ножевым ранением в тяжелом состоянии. Власти считают, что конфликт произошел на бытовой почве, и призывают не разжигать межнациональную рознь.

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