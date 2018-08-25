Россияне устроили массовую драку из-за батута

В центральном парке Воронежа произошла массовая драка из-за батута, сообщает РЕН ТВ. На видео, попавшем в распоряжение канала, видно, как полицейские пытаются поймать и усадить в патрульные машины нескольких человек. Очевидец, снимавший видео, комментирует, что происходящее стало следствием попытки «отвоевать место в парке» со стороны «русских и армянских бизнесменов».

Канал уточняет, что конфликт произошел между владельцами батутных аттракционов и рабочими, которые были направлены администрацией на их демонтаж. Рабочие сдули бабут, но на место приехал владелец аттракционов, который поставил свой микроавтобус на спущенный батут, чтобы его не забрали. Чтобы машину не смогли откатить, он снял с нее колеса и убрал в салон.

Как сообщили очевидцы, хозяин аттракциона требовал показать ему документы о принудительном демонтаже батута. Разговор шел на повышенных тонах, в результате завязалась драка. Оперативники прибыли в парк на 11 спецмашинах. Дебоширов забрали в отделение. На место также послали кинологов с собаками, которые проверяли сообщение о заложенной в микроавтобусе взрывчатке. Эта информация не подтвердилась.

По факту произошедшего в отношении шести человек были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Дела направлены на рассмотрение в суд Центрального района. Задержанным грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей до миллиона или арест до 15 суток.

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