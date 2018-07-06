Омские подростки устроили массовую драку из-за брендовой одежды

Стала известна причина массовой драки омских школьников, видео которой ранее было опубликовано в СМИ. Как пишет Om1.ru, молодые люди напали на сверстников из-за брендовой одежды.

По данным издания, школьникам досталось за то, что они «не пояснили за шмот» новой молодежной группировке под названием «оффники». «Оффниками» называют себя подростки, которые собираются большой толпой и избивают тех, кто ходит по малолюдным улицам в «неправильной одежде».

Под неправильной одеждой понимаются вещи таких марок, как Supreme, Palace, THRASHER, Tommy Hilfiger и прочие.

Ранее сообщалось, что видео драки с камер видеонаблюдения было опубликовано 5 июля. На нем видно, как толпа подростков нападает на сверстников на улице возле маршрутного такси. Ребята пытаются скрыться в микроавтобусе, но не успевают забежать в салон. В результате драки один из них получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

ngs55.ru

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