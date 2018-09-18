Массовая драка на чеченской свадьбе попала на видео

В соцсетях распространилась видеозапись с подписью «суровая чеченская свадьба», на которую попал конфликт, возникший во время проезда праздничного кортежа. Дело дошло до массовой драки. Все это время звучали выстрелы в воздух.
Пользователь из Грозного Адани Умаев написал под постом об этом инциденте в Facebook, что подобные столкновения за право первым ехать за машиной невесты происходят у него на родине регулярно.
«Таковы правила и традиции с времен верховой езды», — отметил он.
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