Афганские и таджикские студенты устроили массовую драку в российском вузе

В общежитии Уральского федерального университета произошла массовая драка между студентами из Афганистана и Таджикистана, сообщил Ura.ru источник в администрации вуза.

«Поводом к конфликту якобы стал долг в 800 рублей, который афганцам не возвращали таджики. Тогда афганцы забрали у одного из таджиков кроссовки — в залог, до возврата долга. В итоге два дня они дрались толпа на толпу», — рассказал источник.

В результате из университета отчислили таджикского студента Вайсиддина Сироджова, заступившегося за товарища, у которого отняли обувь. Решается вопрос о дисциплинарной ответственности для нескольких афганских студентов, обучающихся на политологов и психологов. За них попросили в дипломатическом ведомстве.

В пресс-службе университета информацию о конфликте не прокомментировали.

Ранее, по словам собеседника издания, произошла поножовщина между афганскими студентами, но так как серьезных ран не было, руководство вуза не придало случившееся огласке.

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