Россияне устроили набег на «Магнит»

Покупатели устроили давку в магазине сети «Магнит» в Краснодаре. Видео опубликовано в официальном сообществе Краснодарского края во «ВКонтакте».

На кадрах, снятых, по-видимому, одним из сотрудников магазина, запечатлено, как толпа врывается в помещение магазина и набрасывается на груду товаров. Люди бежали наперегонки, отталкивая друг друга и ругаясь. В итоге товар был разобран примерно за 20 секунд.

«Кубанские новости» уточняют, что это произошло 23 марта, а целью клиентов стали некие акционные игрушки. Представители «Магнита» заверили, что изделий хватит всем желающим.

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