Россиянин арендовал трамвай и день катал пассажиров бесплатно

Житель Краснодара Иван Калугин на один день арендовал трамвайный вагон, следующий по маршруту №5, и сделал проезд бесплатным для пассажиров. Об этом «Интерфаксу» рассказали в городском трамвайно-троллейбусном управлении.

Аренда обошлась краснодарцу более чем в 50 тысяч рублей. Цена проезда в нем составляет 26 рублей.

Cам Калугин пояснил, что целью акции было «сделать доброе дело».

В августе 2017 года сообщалось, что прокуратура Омской области организовала проверку в отношении мужчины, перевозившего бесплатно своих соседей от деревни до железнодорожного вокзала после отмены автобусного сообщения. Россиянин раздал малоимущим землякам талоны на проезд, в том числе в больницу. Омичу стали поступать угрозы от других перевозчиков. Возле вокзала к нему подошли с требованием оформить лицензию и другие необходимые документы. В противном случае мужчине обещали повредить автомобиль.

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