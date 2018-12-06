В Европе появится страна с бесплатным общественным транспортом

Люксембург станет первой страной, которая полностью отменит плату за общественный транспорт. Об этом пишет The Guardian.

Взимать оплату за проезд в поездах, трамваях и автобусах перестанут с лета 2019 года. Кроме того, с начала 2020-го планируется вообще отменить систему билетов и таким образом сэкономить на регулировании этой сферы и тарифных сборах. В то же время пока не решен вопрос, что делать с разделением вагонов в поездах на первый и второй классы.

В настоящее время в Люксембурге люди в возрасте до 20 лет могут бесплатно ездить на общественном транспорте — такое правило действует с минувшего лета. Кроме того, пассажиры, следующие из пригородов, платят всего два евро за любую поездку в течение двух часов.

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Как отмечает The Guardian, Люксембург страдает от ужаснейших пробок. Это связано с тем, что при населении в 600 тысяч человек еще 200 тысяч ежедневно приезжают в страну на работу из Франции, Бельгии и Германии. В самом же городе при населении в 110 тысяч насчитывается еще 400 тысяч приезжих работников. Согласно исследованиям, в 2016 году столичные водители провели в пробках в среднем 33 часа.

The Guardian отмечает, что премьер-министр Ксавье Беттель, переизбранный на этот пост и приведенный к присяге 5 декабря, пообещал уделять приоритетное внимание окружающей среде во время своей избирательной кампании. Среди прочих планов правительства — легализация марихуаны в рекреационных целях и введение двух новых государственных праздников.

С 1 июля 2018 года в Эстонии большинство регионов перешли на бесплатный общественный транспорт. Они последовали примеру столицы, где жители не платят за проезд уже несколько лет.

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