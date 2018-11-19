Маршрутки назвали самым опасным видом транспорта

Почти половина россиян считает маршрутки самым опасным видом транспорта. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

Пользоваться маршрутными такси опасается в среднем 47 процентов россиян, причем в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель достигает 59 процентов. Также опасными видами транспорта опрошенные посчитали самолет (38 процентов), междугородний автобус (23 процента), наземный городской транспорт (17 процентов).

При передвижении на маршрутке беспокойство вызывают аварии по вине водителя — 31 процент опрошенных. Авиапассажиры больше всего боятся перелетов из-за плохого технического состояния транспортного средства, а пассажиры метро — террористических актов.

Самым популярным видом общественного транспорта у россиян стал наземный городской транспорт — автобус, троллейбус и трамвай. Им за последний год пользовались 74 процента опрошенных. Кроме того, 63 процента ездили на маршрутке, 42 процента — на междугороднем автобусе, 32 процента — на метро. На поезде и электричке передвигались 25 и 23 процента опрошенных соответственно.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9 ноября 2018 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

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