Экономика
 
Последние новости
Трамп передал Путину письмо
Сломанная каталка чуть не убила 92-летнего россиянина с инсультом
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Чернокожий украинец покинул США ради ЦСКА и нащупал русские корни
Рэпер Brius сбил насмерть пешехода в Санкт-Петербурге
В Омске ко Дню города установили виселицу
Адвокат Петросяна пригрозил грубым журналистам полицией
Гиены сцепились со львами за съеденного заживо бородавочника
Россиян предупредили о росте цен на бензин
Саакашвили назвал Медведева нулем и рассказал об отношениях с Путиным
Новости партнеров

Россияне стали покупать меньше яхт

Перейти в «Мою Ленту»

Катера и яхты перестали пользоваться большим спросом в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Avito Авто», добавив, что этот вид транспорта сильно подешевел.

Аналитики выяснили, что чаще всего во втором квартале 2018 года россияне интересовались моторными лодками: на них пришлось около 60 процентов всех запросов. Далее идут надувные лодки, затем — весельные. Катера и яхты оказались лишь на четвертом месте — последними интересовались всего 4448 раз.

Одновременно с этим специалисты отметили рост спроса на водные виды транспорта вообще. По сравнению со вторым кварталом 2017 года, в 2018 году он вырос на три процента и теперь составил 158 797 запросов.

Параллельно с ростом спроса на водные виды транспорта падают цены на них. По данным исследования сайта, больше всего подешевели катера и яхты. Если во втором квартале 2017 года они в среднем стоили около 99 тысяч рублей, то за тот же период 2018 года их средняя цена опустилась до 76 тысяч.

Моторные лодки упали в цене на 13 процентов (от 43 тысяч до 38 тысяч рублей), надувные — на 7 процентов. Меньше всех ценовые изменения затронули гидроциклы, каноэ, каяки и весельные лодки, однако последние по-прежнему остаются самым доступным видом транспорта: их можно приобрести всего за 21 тысячу рублей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы самые популярные кошки у россиян
Россиянин выставил на Avito возможную сенсацию
Житель Москвы выставил на продажу полотенце Месси за 1,5 миллиона рублей
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 6 августа

Час расплаты

Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
20:22 7 августа

«Роснефть» вернула лидерство по капитализации

13:41Сегодня

В Москве рассказали о социально-экономическом коллапсе от закрытия «Азов-Сити»

11:01 7 августа

«Аэрофлот» укрепил позиции в топ-20 мировой авиации

Экономика12:05Сегодня

Платье из сундучка

Предпринимательница из Архангельска сменила офисную работу на творческую
14:23Сегодня

Иран усомнился в опасности США

17:47 7 августа

Правительство не смогло выполнить поручение Путина

11:59 7 августа

Отчетность по МСФО подняла акции «Роснефти» до исторического максимума

Экономика00:13 1 августа

Давай на спор

Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
12:46Сегодня

Средний чек за ЖКХ обогнал инфляцию в пять раз

11:35Сегодня

Государству предложили контролировать цены на бензин

15:16 7 августа

Украина оставила «Газпром» без денег

Россия
«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»
Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
Суд наказал журналистку за свастику на историческом фото
Россиянин набрал миллионы долгов и украл «пирамиду позора»
Российской пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице в больнице
Раскрыты детали секретного плана конфликта с Грузией
Все материалы
Мир
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
Девять человек сходили на похороны и умерли
Жертв землетрясения в Индонезии оказалось втрое больше
Северную Корею заподозрили в обмане США
У жены Асада нашли рак
Черная заря
Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
Собаки нашли 15 батонов с кокаином
Все материалы
Бывший СССР
«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»
10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
Украинские ВМС признали неспособность противостоять России
Саакашвили назвал Медведева нулем и рассказал об отношениях с Путиным
«Титушки» захватили здание университета в Киеве
Радикалы избили адвоката в киевском суде
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Платье из сундучка
Предпринимательница из Архангельска сменила офисную работу на творческую
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
В Москве рассказали о социально-экономическом коллапсе от закрытия «Азов-Сити»
Иран усомнился в опасности США
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Средний чек за ЖКХ обогнал инфляцию в пять раз
Все материалы
Силовые структуры
Люди в черном
Рабы божьи
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Полковнику-коррупционеру из СК предъявят новые обвинения
Теневого финансиста Костю Байкера отправили в СИЗО
Ингушские мажоры врезались в полицейский экипаж и поехали дальше
Пойманные в Испании матерые авторитеты оказались ворами-новичками
Все материалы
Наука и техника
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Доказана смертельная опасность долгого сна
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Найден способ лечения самого опасного рака груди
Россия получит «самолет звездных войн»
Все материалы
Спорт
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором
Жена футболиста «Краснодара» пожаловалась на «колхозный» Краснодар
Головин закончил тренировку в «Монако» на костылях
«Челси» совершит трансферный рекорд
Беззубого Радулова провозгласили самым милым под звуки гимна СССР
Страх перед 18-летним бразильцем назвали причиной ухода Роналду из «Реала»
Чемпион мира по легкой атлетике погиб в автокатастрофе
Все материалы
Культура
Черные тоже делают это
Смерть, секс и сатира в новом сериале HBO «В свободном улете»
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
«Попросили раздвинуть ноги, пока камера смотрела в юбку»
Что вытворяют с актрисами на кастингах в Голливуде
Шнуров назвал «наезды» Земфиры на Монеточку брюзжанием
Рэпер Brius сбил насмерть пешехода в Санкт-Петербурге
Названа причина смерти бывшего музыканта группы «Кино»
Звезда «Друзей» попал в больницу с продырявленной кишкой
Все материалы
Интернет и СМИ
Адская машина
Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
Комик заставил американского политика согласиться на интим с Трампом
«Первого в мире киборга» из старинной могилы подняли на смех
Трех белорусских журналисток задержали за взлом государственного агентства
В Самаре выпустили гомофобный видеоролик перед выборами
Все материалы
Ценности
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Участницы конкурса красоты показали рентгеновские снимки своих ягодиц
К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста
Платье Меган Маркл стало самой продаваемой вещью года
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Все материалы
Путешествия
Припекло
Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Вильнюс назвали точкой G Европы и рассердили священников
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в США
Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Дважды избежавший казни убийца устал ждать смерти
Кормившая грудью женщина остроумно поставила на место недовольных
Словачка 16 лет слушала оперу в отместку за лай соседской собаки
Убийца спрятался в морозилке ресторана, выпрыгнул из нее и умер
Все материалы
Электроусилитель вкуса
Тест самой мощной и красивой Porsche Panamera: для чего версии Turbo S становятся гибридами?
Машины итальянской полиции
От Jeep до Lamborghini — любимый транспорт карабинеров и итальянских полицейских
Погоня за «Вестой»: 25 самых продаваемых машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в июле 2018 года
Карманный кроссовер
Чем будет бить конкурентов из Hyundai и Renault обновленный Ford EcoSport
Минобороны России посадило девушек за руль военных «КамАЗов»
Появились новые подробности про электрический кроссовер Audi
Амиши запустили собственный Uber с лошадью и каретой
Все материалы
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
У москвички украли дверь за миллион рублей
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Все материалы