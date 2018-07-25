Житель Москвы выставил на продажу полотенце Месси за 1,5 миллиона рублей

Житель Москвы по имени Алексей выставил на продажу полотенце нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Объявление появилось на Avito.

Автор объявления утверждает, что получил полотенце после матча Аргентина — Франция, окончившегося проигрышем южноамериканцев. При каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил.

Объявления было размещено еще 9 июля. Оно по-прежнему доступно на Avito, однако по состоянию на 18:00 25 июля значится неактуальным. «Это объявление закрыто владельцем», — говорится на его странице.

За находку Алексей планировал выручить 1,5 миллиона рублей. Ранее мужчина продавал через Avito менее ценные товары — автомобиль «Ока», чехлы на iPhone 5, электронную рулетку и термопринтер.

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