Мем «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» продадут за 100 тысяч рублей

Пользователь Facebook Тимофей Васильев выставил на продажу вырезку из газеты с заголовком «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» за 100 тысяч рублей. Предложение было опубликовано на его странице в социальной сети.

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По словам Васильева, у него накопилось множество необычных вещей, от которых он постепенно избавляется, выставляя их на продажу. «Сегодня, скрепя сердце, выложил на Avito интернет-мем! Самый настоящий, важный кусок культурологического пласта рунета — подлинник мема "Иван Семенович угощает голубцами с говном"», — заверил мужчина.

Он добавил, что вырезка заголовка из газеты «Мегаполис-Экспресс» хранилась у него более десяти лет. «Теперь есть возможность прикоснуться к истории и завладеть единственным экземпляром мема в физическом мире. Больше таких не существует, а все выпуски газеты с этой статьей утеряны или уничтожены», — заявил Васильев.

«Иван Семеныч угощает голубцами с говном» — заголовок выпуска «Мегаполис-Экспресс», опубликованного, предположительно, на рубеже 2005-2006 годов. Пользователи приводят интернет-шутку в качестве иллюстрации к каким-либо абсурдным ситуациям.