Депутат решил брать деньги за проезд через свою территорию

Директор и главный акционер фирмы «Победа Мотор» Сергей Моренков, одновременно являющийся депутатом областного муниципального образования «Заневское городское поселение» от «Единой России», решил брать деньги за проезд из Санкт-Петербургского микрорайона Кудрово в строну Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

Компаниям Сергея Моренкова принадлежит территория «Автополе» между проспектом Строителей и КАД. Сейчас въезд на территорию «Автополя», где продаются автомобили, стоит 100 рублей. Плата взымается своеобразным способом. Вначале бесплатно надо приобрести клубную карту «Автополя» и потом с нее списываются баллы по курсу 1 рубль — 1 балл. Если владелец покупает на территории что-либо на сумму 100 рублей и выше, то проезд для него становиться бесплатным. Баллы сгорают через 24 часа. Недавно появился второй шлагбаум на выезде в сторону КАД. За проезд в этом направлении также придется заплатить 100 рублей, так что в сумме минутное путешествие, учитывая плату за первый шлагбаум составит 200 рублей. Правда, проезд в обратном направлении: КАД — «Автополе» — Кудрово будет стоить 100 рублей.

Проезд через территорию Сергея Моренкова позволяет жителям Кудрова быстро выехать из своего микрорайона, минуя легендарные пробки. Имеющийся бесплатный путь требует от водителей Кудрова намного больше времени и нервов.

«Без детального изучения всех документов, однозначно ничего не могу утверждать. На первый взгляд, без глубокого анализа, можно сказать, что сам факт организации платного проезда через земельный участок, принадлежащий частному лицу, не является незаконным. Понятие сервитута в данном случае неприменимо, так как это не единственный возможный вариант проезда, — делится с «Фонтанкой.ру» своими соображениями партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. — Вызывает определенные вопросы схема оплаты проезда: покупка баллов в приложении компании. Возможно, что эта конструкция была взята для того, чтобы максимально обезопасить себя от возможных последствий. Пользователи ведь покупают не право проезда, а баллы. С другой стороны, если въезд на территорию платный, то это можно расценить как навязывание услуги, потому что без приобретения этой услуги невозможно получение других».

Сам Сергей Моренков утверждает, что платный въезд — это вынужденная мера, вызванная условиями Росавтодора по которым проезд по территории депутата не может превышать планку 1000 автомобилей в сутки, и платностью проезда отсекается лишний транзитный трафик. Дескать платный въезд установлен не для того, чтобы заработать, а просто чтобы выполнить технические условия. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» Сергей Моренков назвал противников платного проезда через «Автополе» «троллями», а также заявил, что их совсем немного, а причины их активности увидел в грядущих выборах. Однако, по мнению издания часть жителей Кудрова считает, что народный избранник бессовестно наваривается на желании граждан избежать томительного ожидания в потоке машин.



