В Петербурге откроется кафе с дошираками

В Санкт-Петербурге в начале 2019 года откроется кафе «Дошик», в котором гостям будет предложена лапша быстрого приготовления. Об этом пишет Афиша Daily.

Клиенты также смогут заказывать лапшу на дом. В частности, в планах основателей кафе с 1 по 3 января организовать доставку «похмельных» сетов из трех упаковок за 750 рублей и из пяти — за 950 рублей.

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Владельцы кафе рассказали изданию, что эта идея родилась во время посещения супермаркета в Гонконге, где этому продукту было отведено большое пространство. «В Азии все едят эти дошики. Если вся Азия полюбила лапшу, значит, и у нас полюбят, как было с раменом, японскими суши и воками», — утверждают они

4 октября специалисты Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева изучили состав «Доширака» и пришли к выводу, что приписываемый продукту вред сильно преувеличен. Указано, что в состав лапши входят пшеничная мука, соль, крахмал, пальмовое масло (отмечено, что оно не вредит здоровому организму, хотя из-за насыщенных жиров могут образоваться атеросклеротические бляшки). Также присутствуют карбонат натрия (пищевая сода) и полифосфат натрия, используемый для регулирования кислотности. В тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Впрочем, постоянно питаться только «Дошираком» нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров.

Ранее в сети высмеяли мужчину, который похвастался приготовлением бутерброда с дошираком. Он положил лапшу быстрого приготовления на хлеб, предварительно смазав его сливочным маслом.

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