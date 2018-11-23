Сидевшая на дошираке студентка захотела сэкономить и разорилась на врачах

Студентка из Китая в течение трех недель питалась только лапшой быстрого приготовления ради того, чтобы накопить деньги к большой распродаже в онлайн-магазинах. В результате девушка попала в больницу и все накопленные средства ушли на лечение, сообщает Yahoo.

Хун Цзя (Hong Jia) села на диету, поскольку хотела приобрести как можно больше товаров по низким ценам в день распродажи, но не располагала лишними средствами. За это время она смогла собрать почти 150 долларов (9,8 тысячи рублей). В качестве основного и единственного блюда девушка выбрала лапшу, которая заливается кипятком и готовится за две минуты.

Спустя три недели Цзя попала в больницу с высокой температурой. В результате лечения ей выставили счет в 200 долларов, и ей пришлось отдать все свои сбережения. Только лекарство, прописанное врачом, стоило тысячу юаней (198 долларов).

Традиционно распродажа во всех магазинах в Китае приурочена к так называемому Дню холостяка, который проходит 11 ноября. Это аналог европейской «Черной пятницы», которая обычно проходит в последнюю пятницу ноября.

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