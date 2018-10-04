Ученые раскрыли влияние «Доширака» на организм

Вред быстрорастворимой лапши «Доширак» сильно преувеличен. К такому выводу пришли специалисты Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева, изучившие состав продукта.

Указано, что в состав лапши входят пшеничная мука, соль, крахмал, пальмовое масло (отмечено, что оно не вредит здоровому организму, хотя из-за насыщенных жиров могут образоваться атеросклеротические бляшки). Также присутствуют карбонат натрия (пищевая сода) и полифосфат натрия, используемый для регулирования кислотности.

Доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ Факультета химических технологий СибГУ имени Решетнева Елена Семиченко отметила, что в белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало. «Мука состоит из зерен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку (в самом упрощенном виде). При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности лучше употреблять цельнозерновую муку», — пояснила она.

В бульоне, кроме воды, крахмала, соли и пальмового масла, содержатся консерванты — сорбат калия (калиевая соль сорбиновой кислоты) и бензоат натрия. Помимо этого, присутствует глутамат натрия, но указано, что в любом бифштексе его больше, чем в «Дошираке».

Отмечено, что в тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Впрочем, постоянно питаться только «Дошираком» нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров.

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