Экономика
 
Последние новости
Боевики ИГ начали третье наступление на Пальмиру
Стало известно еще об одной жертве льежского стрелка
Telegram пожаловался на блокировку в App Store
Названы три города России с дорожающими квартирами  
Китаец подарил возлюбленной гигантский букет из денег и нарушил закон
Перехват цели МиГ-31БМ попал на видео
Адвокат рассказал о потере связи с Ярошенко
Бывший игрок «Спартака» сменил «Мисс Нигерия-2013» на «Мисс Нигерия-2014»
Лишенная прав модель на Mercedes избила гаишника и получила уголовное дело
«Нафтогаз» начал выбивать долг из «Газпрома»
Новости партнеров

Россияне лишатся популярного сервиса доставки еды

Перейти в «Мою Ленту»

Сервис доставки еды UberEats прекращает свою работу в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

При этом в Uber заверили, что «не оставят голодными» своих клиентов. «Uber Eats становится частью сервиса "Яндекс.Еда", где вы по-прежнему можете заказывать домой любимые бургеры, стейки, пиццу, роллы, салаты, десерты и картошку из McDonald’s», — отмечается в заявлении.

Ранее сервис «Яндекс.Еда» запустил доставку из трех ресторанов McDonald's в Москве. До этого доставкой из этих заведений с июня 2017 года занимался Uber Eats, который в начале 2018 года вместе с российским бизнесом Uber перешел под контроль «Яндекс.Такси» в рамках сделки по объединению.

«Яндекс.Такси» и Uber объявили о создании объединенной компании для работы в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении в июле 2017 года. Пользователи по-прежнему смогут заказывать такси в каждом из приложений, однако водители будут объединены в одну платформу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Uber придумал регулярные поборы за доставку еды
В ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси»
McDonald’s запустил в Москве сервис по доставке еды
Другие материалы рубрики
Экономика00:0229 мая

Не можем повторить

Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко
11:52Сегодня

«Нафтогаз» начал выбивать долг из «Газпрома»

20:1828 мая

«Газпром» уличил суд по делу с «Нафтогазом» в обмане

10:54Сегодня

Названы сроки увеличения детского пособия

Экономика10:32Сегодня

В резной оправе

Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
11:16Сегодня

TCS Group Олега Тинькова резко нарастила прибыль

21:3126 мая

«Газпром» договорился продлить «Турецкий поток» до ЕС

10:04Сегодня

США снова развязали торговую войну с Китаем

Экономика00:0624 мая
Джек Ма

Замахнулись

Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
10:56Сегодня

«Пятерочка» проведет благотворительную акцию

13:5526 мая

Корпорация МСП и АСИ презентовали итоги рейтинга лояльности к субъектам МСП

18:2829 мая

«Нафтогаз» потратил деньги «Газпрома»

Россия
«Нам говорили, сын не жилец и бороться не стоит»
Ребенок, победивший рак, умирает от сколиоза. Нужна помощь
Губернатор Алтайского края объявил об отставке
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
Жители уральского поселка восстали против установки бюста Николаю II
Подсчитан ущерб малого бизнеса от пожара в «Зимней вишне»
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Все материалы
Мир
Помидор, уходи
Турки готовятся прогнать Эрдогана. Им помогут фанат России и кандидат от народа
Браудер сообщил о своем аресте в Испании по запросу Москвы
Боевики ИГ начали третье наступление на Пальмиру
В Японии 90-летняя женщина-водитель переехала пешеходов
Британцам захотели подготовить второй Brexit
К счастью по детским трупам
Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось
Каспийский груз
Кто воюет в Сирии вместе с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Савченко предостерегла Сенцова от судьбы украинского антигероя
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Киев задумал наказать причастных к строительству Крымского моста
Киев назвал число осужденных за войну в Донбассе россиян
Грузия разорвет отношения с Сирией
Все материалы
Экономика
Не можем повторить
Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко
В резной оправе
Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
«Нафтогаз» начал выбивать долг из «Газпрома»
Россияне лишатся популярного сервиса доставки еды
Названы сроки увеличения детского пособия
TCS Group Олега Тинькова резко нарастила прибыль
США снова развязали торговую войну с Китаем
Все материалы
Силовые структуры
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сибирский участковый нашел четверых сельчан с проломленными черепами
Лишенная прав модель на Mercedes избила гаишника и получила уголовное дело
Стоматолог лишила пациентку 22 здоровых зубов и попалась на новых жертвах
Мстительная россиянка затопила квартиру бывшего парня и сожгла его машину
Все материалы
Наука и техника
«Годы насилий и грабежей»
Эта война почти угробила Россию. Из нее сделали сомнительный праздник
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
США испытали суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан
Перехват цели МиГ-31БМ попал на видео
Найден новый способ обратить старение
«Роскосмос» обеднеет на 150 миллиардов рублей
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Двумя руками за Семака»
«Зенит» возглавил россиянин. Почему это хорошо?
Овечкину пожелали смерти
Бывший игрок «Спартака» сменил «Мисс Нигерия-2013» на «Мисс Нигерия-2014»
Футболиста потребовали исключить из сборной Англии за татуировку
Провалившего финал ЛЧ вратаря «Ливерпуля» захотел клуб из третьего дивизиона
Роналду нашел новый клуб
Футболист «Спартака» отказался выступать за сборную России
Все материалы
Культура
Инди, Аньес, Джонс
10 главных фильмов в программе Beat Film Festival 2018
«Люди занимались любовью на танцполе, пили и танцевали»
Секс, транс и экстаз на диких вечеринках Ибицы
Пьяные ведьмы и ожившие мертвецы
А также тайные агенты Кремля на Красной площади
Член группы Anal Cunt залез на поручень эскалатора, упал и умер
Названы худшие фильмы о войне
Оззи Осборн рассказал о своем главном страхе
Шотландский камерный оркестр выбрал главным дирижером 30-летнего россиянина
Все материалы
Интернет и СМИ
В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Женщины рассказали о влиянии скромного дохода мужчины на отношения
Названы предполагаемые убийцы журналиста Бабченко
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
По горло
Любителей порно завалили бесполезным хламом. За самое ценное нужно платить
Появились подробности убийства журналиста Бабченко
Девочка нарисовала призрак матери и перепугала пользователей сети
Все материалы
Ценности
Морские котики
Как проводили лето супермодели на райском острове
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Пообносились
Почему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
Женщина продавала белье на eBay и стала миллионером
Назван самый модный купальник сезона
В Петербурге начали торговать изготовленной для Путина «Волгой»
Фанаты раскупили дешевое платье Кейт Миддлтон за считаные часы
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
Россиянам не хватило денег на летний отдых
Школьника напоили джином в самолете
Китайцы выбили туристу зубы за татуировки на лбу
Меган Маркл и принц Гарри променяли Намибию на пансионат
Любитель пива надебоширил в самолете на 20 лет тюрьмы
Белла Хадид пронесла запрещенную еду на борт самолета
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Разъяренный слон затоптал хозяина до смерти
Китаец подарил возлюбленной гигантский букет из денег и нарушил закон
Австралийцы попросили суд выкинуть ограбившего их сына из страны
114-летний рекордсмен решил бросить курить
Все материалы
Прощай, оружие
Тест нового Volkswagen Touareg: огромный планшет в салоне и прощание с внедорожным пакетом
Отмененные шедевры
Машины, которые должны были стать серийными, но что-то пошло не так
Бавария на выезде
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
Прощай, Priora
Вспоминаем самые необычные версии Lada Priora, которую снимают с производства
Tesla на автопилоте врезалась в полицейский внедорожник
Skoda построила бронированный Superb
Audi RS3 превратили в 1200-сильный электрический суперкар
Все материалы
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Все материалы