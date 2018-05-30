Россияне лишатся популярного сервиса доставки еды

Сервис доставки еды UberEats прекращает свою работу в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

При этом в Uber заверили, что «не оставят голодными» своих клиентов. «Uber Eats становится частью сервиса "Яндекс.Еда", где вы по-прежнему можете заказывать домой любимые бургеры, стейки, пиццу, роллы, салаты, десерты и картошку из McDonald’s», — отмечается в заявлении.

Ранее сервис «Яндекс.Еда» запустил доставку из трех ресторанов McDonald's в Москве. До этого доставкой из этих заведений с июня 2017 года занимался Uber Eats, который в начале 2018 года вместе с российским бизнесом Uber перешел под контроль «Яндекс.Такси» в рамках сделки по объединению.

«Яндекс.Такси» и Uber объявили о создании объединенной компании для работы в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении в июле 2017 года. Пользователи по-прежнему смогут заказывать такси в каждом из приложений, однако водители будут объединены в одну платформу.

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