Uber придумал регулярные поборы за доставку еды

Uber рассматривает возможность ввести абонемент на услуги сервиса доставки еды UberEats. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на регионального менеджера UberEats в Великобритании Туссона Ваттинна.

Абонентское обслуживание поможет увеличить лояльность клиентов на растущем рынке доставки еды, отмечает Business Insider. Как предполагает издание, купившие абонемент клиенты не будут платить за доставку, а также получат доступ к эксклюзивным меню и промоакциям.

Компания Deliveroo, конкурент UberEats, ввела абонентскую плату для британских пользователей в ноябре. Участие в программе стоит 7,99 фунта стерлингов в месяц, ее участник не платит 2,5 фунта за каждую доставку.

В конце декабря 2017 года Ваттинн говорил, что в 19 европейских городах UberEats приносит больше дохода чем основной бизнес (сервис такси). Великобритания, по словам топ-менеджера компании, — один из крупнейших рынков для сервиса доставки еды.

По данным Financial Times, по итогам 2017 года UberEats заработает 3 миллиарда долларов, в компании эти цифры не комментируют.

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