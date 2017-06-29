McDonald’s запустил в Москве сервис по доставке еды

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила в Москве сервис доставки еды. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на буклет компании и представителя сети в России, подтвердившего изданию эту информацию.

По словам одного из менеджеров McDonald’s, проект стартовал в среду, 28 июня. Он осуществляется в тестовом режиме, и на сегодняшний день в нем участвуют шесть ресторанов, однако их число будет расширяться.

По словам представителя сети ресторанов, доставка стоит 99 рублей, минимальной суммы заказа нет. Заказ можно оформить только через мобильное приложение UberEats. В McDonald’s отметили, что сеть намерена выходить в регионы вместе с UberEats. Других партнеров McDonald’s пока не рассматривает.

На минувшей неделе ряд СМИ сообщил о том, что компания McDonald's подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «МакДоставка» и McDelivery, а также соответствующего логотипа.

В мае тестовую доставку в Москве и регионах запустила другая сеть быстрого питания — KFC. В проекте принимают участие 27 ресторанов в Москве и области, а также в 10 городах на Урале. Минимальная сумма заказа отсутствует, а стоимость доставки варьируется в зависимости от адреса.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Первое заведение они открыли в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. В настоящее время сеть занимает второе место по количеству точек во всем мире (после Subway).