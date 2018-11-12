Россиянин показал воздействие Норильска на лапшу

Житель Норильска решил повторить опыт итальянских полярников и заморозил «Доширак» на балконе. Результаты он опубликовал в своем Instagram.

Материалы по теме «Заполярная кухня набирает популярность» Что надо есть, чтобы быть модным

Молодой человек отметил, что итальянцы потратили две минуты на то, чтобы мороз сковал лапшу и вилку, которая будто парила в воздухе. Ему же на это потребовалось четыре минуты. «А вот "фундамент", чтобы получить такой же снимок, пришлось ждать полчаса, видимо, потому, что делал все по рецепту, то есть добавил специи из пакетиков в бульон, потому он долго замерзал», – написал он, не уточнив, какая погода была в тот день в городе.

#норильск#norilsk#north#russia и о погоде.. решил повторить эксперимент итальянцев с антарктической станции "Конкордия"(верхний снимок). У них "дошик" схватился за 2 минуты. У меня сегодня(10.11.2018) в Норильске лапша схватилась минуты за 4 на балконе, а вот "фундамент" чтобы получить такой же снимок пришлось ждать полчаса, видимо потому, что делал все по рецепту т. е добавил специи из пакетиков в бульон, потому он долго замерзал. Фото опубликовано @lanefdesfous70

В начале октября полярники с франко-итальянской антарктической станции «Конкордия» в Антарктиде показали воздействие 60-градусного мороза на лапшу быстрого приготовления. На фотографии была изображена миска и вилка с намотанной на нее заледеневшей лапшой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!