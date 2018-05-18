В России начали замерзать фонтаны

В Томске из-за ночных морозов замерзли и покрылись снегом городские фонтаны, но отключать большинство из них коммунальщики не стали, сообщает телеканал ТВ2.

Накануне, 17 мая, в город пришел циклон, который принес сильный снег и холодный ветер. Ночью температура опустилась ниже нуля. По прогнозам областного Гидрометеоцентра, холодная погода сохранится в регионе до конца мая.

Фонтаны замерзают в Томске уже второй раз за год — предыдущий раз подобное случилось в начале мая. Тогда слоем льда покрылся только один объект в исторической части города.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!