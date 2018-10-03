Полярники показали воздействие 60-градусного мороза на лапшу

Полярники с франко-итальянской антарктической станции «Конкордия» наглядно продемонстрировали условия своей работы. Об этом говорится на официальном аккаунте Европейского космического агентства (ESA) в Facebook.

«Кто-нибудь хочет замороженную лапшу? При температуре минус 60 градусов по Цельсию в Антарктиде, внимательно смотрите, сколько остывает ваш обед!», — говорится в подписи к фотографии, на которой намотанная на вилку лапша стоит вертикально.

ESA отправляет ученых в Антарктиду, чтобы изучать последствия длительной изоляции. «Понимание того, как наши тела и умы адаптируются к экстремальным условиям, поможет преодолеть проблемы длительных полетов на борту МКС», говорится на сайте агентства.

В конце 2017 года в сети изумлялись тому, что дети в Оймяконе пошли в школу при температуре минус 50 градусов по Цельсию. Для отмены уроков в этом населенном пункте Якутии не хватило двух градусов.

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